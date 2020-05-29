「樹錦學弟：人望高處，水望低流。學友樹人上」

「樹錦同學：莫等閒，白了少年頭，空悲切！學妹栢芬上」

靜坐床邊默默等待六十歲來臨，人生路走上一大半後不禁想起起點，這刻才發現腦海留下童年剪影不多，看看有甚麼事物可以勾起童年回憶，最終找到一本紀念冊，就如電話簿一樣，是一本在電子時代不再有存在價值的東西。

紀念冊在上世紀六七八十年代頗流行，在中小學畢業時，同學們互相在對方紀念冊寫上鼓勵說話，同時也留下通訊地址和電話，在沒有Email、FB或WhatsApp的年代，這也不失是保持聯絡好方法。近半世紀後再翻閱，才記起當年電話號碼只得六個數字，還有九龍區要加上三字，而香港區則加上五字，這已成歷史一部分。

樹人同學鼓勵醫生要向高處望，而栢芬學妹則提醒不要浪費少年頭，當年大家十二歲別後，已再沒有見過栢芬，樹人也許曾見過幾次面，惟各奔前程後，便踏上不同的人生路。聽說樹人是工程師，而栢芬則沒法知曉，相信大家今年都已「登陸」，驀然回首四十八載，少年頭確已變白，猶幸能跟栢芬說：「今天沒有空悲切。」也能跟樹人說：「我會向高處望。」

感謝童年朋友的鼓勵，更感謝那份已久違的回憶。

▲ 紀念冊（作者提供）