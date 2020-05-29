這陣子，移民又成熱門話題。未來的港人移民潮，無論於人數、心態或結構上，都可能跟對上那次有重大分別。身邊朋友各有立場，但近日卻有共同話題和目標——移民，而且義無反顧、坐言起行。遷與留，是個人選擇，沒有道德上的對與錯，每人都有權利為自己和家人，追求認為開心的生活。我只會在往後的日子，格外珍惜跟友人能同在香港相聚的時刻。

但近日留意到，因為港人的移民熱話，開始出現大量海外投資物業或移民的網上廣告，字眼和語調令人感覺急速又催促，曾見過「手快有手慢無」、「猶豫一秒後悔一世」等宣傳字眼。急成咁？投資物業或移民，所涉銀碼不菲，非買棵菜咁簡單，況且對很多中產來說，這或是半生積蓄，花了未必容易賺回來，實不宜倉卒。對於移與不移的問題，屬個人決定，外人難提供意見，但對於這種marketing手法，我倒有話要說。

二千年，營銷專家丹．赫爾曼（Dan Herman）在《Journal of Brand Management》發表的文章中，提出了現代人都有一種FOMO心理——Fear Of Missing Out（害怕自己錯過了甚麼的心態），於是，很多營銷人看準這個人性弱點，加上網絡資訊的即時性，運用各種營銷手法令目標群眾意亂情迷，繼而搶着奉上鈔票。此類營銷手法常見於：一、製造限時限量的感覺，如用上「要買快手」、「最後機會」、「回頭太遲」等令人感覺有急迫性字眼。二、強調稀少性，如列出「還只剩××名額」，以捕捉人愈稀罕愈想要的心理。三、增加排他性，如「只服務會員」或「會員專屬」，令人享有獨家身份的渴求。

當下，大家心情或都帶點忐忑，那就更要自我提醒，看見這些海外投資物業或移民的網上廣告宣傳時，要保持清醒，更要對這類公司做足資料蒐集，別因FOMO而變了盲毛，因一個人在心慌慌狀態時，情緒最vulnerable（脆弱），最易盲舂舂做錯決定。