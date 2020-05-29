國安法撥亂反正 陣痛過後換文明

反修例運動一周年前夕，迎來了中央決定由全國人大制定《港區維護國家安全法》，並根據基本法18條列入附件三公布實施，繞過立法會的本地立法程序。不少香港人感到震驚。

暴力如毒品 易上癮難自拔

至此，過去一年的反修例「派對」即將完結。香港人由「和理非」變成所謂「和勇不分」，部分人甚至鼓吹「攬炒」，究竟在這一年流過的血、淚、汗換來了甚麼？

過去一年的社會運動出現了兩個前所未有的元素，迫使中央要強硬應對：一是暴力，二是「攬炒」；一文一武，都是容易上癮不能自拔的毒品。

訴諸暴力的藉口是「和平示威無用」，但骨子裏是因為「不忿」而引起的仇恨，要靠暴力和謊言去不斷燃燒。試想想，去年6月15日已經暫緩了條例，但6月16日號稱200萬的數十萬人遊行卻為示威者壯膽，加上多次包圍警察總部但幾乎毫無後果，最終導致7.1攻佔立法會的事件。自此，勇武打了一口強心針，運動參與者也變為只有暴力與「同情暴力」兩類人，成為香港社會運動史上的污點。而暴力確實是毒品，從針對警察到攻擊中聯辦、政府機構、再到攻擊無辜的中資機構、普通商店、襲擊內地人甚至私了和謀殺異見人士。到後來，更是把網絡遊戲實體化，割頸襲警、封鎖公路鐵路，化大學為戰場，直至理大一役被重創才收手。

黃色經濟圈 對商舖無差別襲擊

第二波是非暴力的「攬炒」，首先在經濟上通過引入文革2.0，把身邊所有人、事、機構以至商店都以政治顏色區分，非我族類者輕則杯葛和惡意投訴，重則恐嚇和暴力破壞。「黃色經濟圈」在太平盛世時可能只是純粹「自嗨（high）」行為，到了經濟急劇轉差，並針對競爭激烈毛利率甚低的餐飲業，則是破壞經濟的惡行。試想想，一條街五間茶餐廳，有一間自稱「黃店」，其餘四間無論是政治上中立或者是「藍店」，在疫情經濟慘淡之下，都肯定會受影響。「黃色經濟圈」不是「買環保商品」這種純個人選擇的消費，這種仇恨驅動的行為對於沒有政治立場或者拒絕「扮黃」的商店，無疑是「無差別襲擊」。

綁架港人利益 虛構「中央」為敵

政治上的「攬炒」則通過癱瘓和暴力衝擊立法會，甚至號召奪取議席過半數（35+），否決所有政府法例和預算案以迫使特首解散立法會。「攬炒」表面上是一種博弈，以綁架香港和香港市民的利益逼中央讓步；是以「國家不可沒有香港」，甚至以勾結外國勢力以推翻中央政府為大前提。極少數香港人視中央甚至所有內地人為敵，但毫無疑問這個虛構的「敵人」，了解香港人遠多於香港人了解它。他們不知己不知彼，沉醉在暴力和仇恨的「派對」之中。

事實上，內地不少人認為中央對港已經忍讓了太久，甚至形容為縱容。大灣區的發展為香港人尋找新的出路和發展空間，卻被少數人形容為「陰謀」。香港人硬要劃地為牢，把自己的發展空間和視野局限在1,100平方公里的土地，根本違反全世界大都會的發展定律。

只有狂人才會認為歷史會按照他的十部曲演變，也只有傻子才會對此深信不疑。危害國家安全在香港不是未來式，是現在進行式。這次中央主動出手，在符合基本法和「一國兩制」的前提下，盡用基本法賦予的權力，相信香港社會回復正軌是指日可待。

立法非一勞永逸 須加力釋疑

當然，立法之後不是一勞永逸，而是更大挑戰的開始。對於這次非常的舉措，中央和特區政府應該花更大力氣向香港市民解釋，國安法並不損害市民權利，而日後在港的機構也應該在可行的情況下盡量公開透明運作。

人大決定草案的第五條規定，特首要定期報告有關維護國家安全的工作，包括國家安全的教育工作。多年以來，我們的教育系統強調權利多於義務，空談批判不講承擔；而在「一國兩制」和基本法的宣傳當中，也是重「兩制」輕「一國」。

國安教育 港人須承擔義務

內地2014年提出了「總體國家安全觀」，涵蓋11個範疇，早已超出1990年頒布的基本法23條的內容。國家安全教育的重點不在法律本身，更重要是培養這個任何國家國民都應該有的基本觀念，讓市民積極承擔維護國家安全的義務。

特區政府已有一套憲法和基本法的教育體系，主要面向教師、學生、市民和公務員。要盡快落實國家安全教育，把它融入現有的憲法基本法教育體系，應該是順理成章，也是刻不容緩。

任何「派對」都有完結的時候。當大家清醒過來，也許應該反思，過去一年的激情、淚水、汗水甚至是流血，有多少是值得的，有多少是被暴力和仇恨和不忿所蒙蔽造成的。事實上，過去一年中央沒有變，內地人民也沒有變，變的是少數香港人的思維，變得更排外，變得對無辜受害者無動於衷，變得離開一個文明社會的法治、理性和包容愈來愈遠。

國安法會為香港帶來陣痛，但願陣痛過後，香港可以重新成為法治和文明的城市，而不是政客和野心家開「瘋狂派對」的樂園……而這需要每一個香港市民的努力。

▲ 國安法會為香港帶來陣痛，但願陣痛過後，香港可以重新成為法治和文明的城市。（資料圖片）