NBA覓場地 為何看中迪士尼？

NBA有意在奧蘭多迪士尼舉行今季餘下賽事，亦即看中了園區內的ESPN世界體育館，當中有9個場館，每年舉行多項業餘和專業體育活動，料可滿足NBA需要。

體育館1995年動工，耗資1億美元興建，佔地89公頃

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