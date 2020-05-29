NBA覓場地 為何看中迪士尼？ 國際版 2020/05/29 分享： NBA有意在奧蘭多迪士尼舉行今季餘下賽事，亦即看中了園區內的ESPN世界體育館，當中有9個場館，每年舉行多項業餘和專業體育活動，料可滿足NBA需要。 體育館1995年動工，耗資1億美元興建，佔地89公頃 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 迪士尼賭城擬重開 美第2波疫情風險增 今日 迪士尼賭城擬重開 美第2波疫情風險增 世衞設基金會籌款 稱無關美停資助 今日 世衞設基金會籌款 稱無關美停資助 印尼確診飈 泗水部分醫院拒收症 今日 印尼確診飈 泗水部分醫院拒收症 韓物流中心 69人集體感染 今日 韓物流中心 69人集體感染 最新專欄文章 更多 美派錢 民眾使錢用途令人震驚？ 2020/05/28 美派錢 民眾使錢用途令人震驚？ 疫苗提升免疫反應 激發中和抗體 2020/05/27 疫苗提升免疫反應 激發中和抗體 迎旅客振經濟 歐洲怎部署？ 2020/05/27 迎旅客振經濟 歐洲怎部署？ 特拒公開戴口罩 官員怎解畫？ 2020/05/26 特拒公開戴口罩 官員怎解畫？ 英藥廠4億劑疫苗 9月起交貨 2020/05/23 英藥廠4億劑疫苗 9月起交貨 疫情 NBA 迪士尼樂園 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入