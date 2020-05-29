美威脅撤特殊待遇 中央港府怎評估？ 預料之中指美打「恐懼牌」 京有力接招 政治版 2020/05/29 分享： 中央通過港區國安法草案，美國威脅撤港特殊待遇，中方和港府消息都指，美方的出招，早在預料之中，北京有力接招，美方目前只是打「恐懼牌」，不必過分擔憂。 有政府高官指，美國和香港多年來，在經貿等各方面都建立了 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 港物流電子業 憂影響港美貿易 今日 港物流電子業 憂影響港美貿易 夏寶龍：立法決心不動搖 馬跑得更快 舞跳得更好 今日 夏寶龍：立法決心不動搖 馬跑得更快 舞跳得更好 最新專欄文章 更多 美倘出手制裁 對港衝擊有多大？ 2020/05/28 美倘出手制裁 對港衝擊有多大？ 國歌法今二讀 港區國安法前哨戰 2020/05/27 國歌法今二讀 港區國安法前哨戰 京挺港解深層次問題 提供土地？ 2020/05/26 京挺港解深層次問題 提供土地？ 京在港設國安機構 如港英「政治部」？ 2020/05/25 京在港設國安機構 如港英「政治部」？ 中央出手與本地立法 揭3大分別 2020/05/23 中央出手與本地立法 揭3大分別 政治 港區國安法 香港 中國 美國 經濟 貿易 金融 歐洲 關稅 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入