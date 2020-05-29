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美威脅撤特殊待遇 中央港府怎評估？

預料之中指美打「恐懼牌」 京有力接招

政治版 2020/05/29

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中央通過港區國安法草案，美國威脅撤港特殊待遇，中方和港府消息都指，美方的出招，早在預料之中，北京有力接招，美方目前只是打「恐懼牌」，不必過分擔憂。

有政府高官指，美國和香港多年來，在經貿等各方面都建立了

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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