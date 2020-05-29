美在港利益交纏 制裁損人更害己

全國人大昨高票通過港區國安法草案。美國早已趁機大做文章，高調威脅會制裁，港美利益交纏，千絲萬縷，美國一刀切落實勢損人更害己，相信多會分階段出招，但香港在短中期難免受折騰。

資金倘強撤離港 美企嚴重受損

美國國務卿蓬佩奧周三指，中國繞過香港制定國安法，令香港高度自治受損，有違中英聯合聲明的承諾，故他已向國會滙報，不再保證香港可繼續享有特殊待遇。

美國在國安法細節尚未出台，已急不及待妄下判斷香港高度自治受損，明顯是出於政治考量，營造對港政策強硬的聲勢，藉此嚇唬中方不要立法。惟人大通過港區國安法草案，根本沒撤回空間，問題是美方會採取甚麼強力制裁行動。

據報白宮正制定多個制裁選項，包括限制中國官員簽證、凍結相關官員及企業在美資產、取消給予香港獨立關稅區地位、禁止高科技產品出口香港、限制美企赴港投資，甚或要求美企撤離香港等。

美國縱有很多選項，料不會一下子盡數推出，而是分階段執行，因美國在港有太多利益被捆綁。一旦香港獨立關稅區待遇被取消，直接受影響的是雙邊貿易，但美國對港貿易一直保持順差，去年高達261億美元。在港營運的美企有1,400家，而美資金融機構在港的總資產值高達1,480億美元，若華府強行要美企和資金撤離香港，嚴重損害美企的利益，是殺敵一千，自損八百的做法。

美國評級機構惠譽強調，香港引入國安法，也不會帶來進一步降級壓力，並相信香港在宏觀制度上仍能保持高度自治，例如獨立運作的貨幣、財政框架、金融管理體系及商業環境，在在反映美企跟華府未必一條心。

特不敢貿然攬抄 港人沉着應對

此外，特朗普急打香港牌遏華，是出於選舉需要。他處理疫情不當，導致疫情大爆發，經濟陷入衰退，失業率急升至14.7%，拖累其選情。最新民調顯示，其支持率僅43%，落後對手拜登6至11個百分點，而選民當前最關注的議題是經濟（31%）多於醫保（22%）。這解釋他為何近月頻對華追責，並對華打科技戰、金融戰和香港牌，旨在轉移國民對其抗疫不力的視綫，箍住基本盤。

特朗普為箍票，勢必拿港區國安法大做文章，威脅採強力制裁措施，但在落實時卻因實際利益或躊躇不前，就如去年要封殺華為一樣，因損害美科企利益而不斷延長對華為禁售令的寬限期。

對特朗普來說，香港是一張可以長期操作的牌，但相信會逐張打，而他為了美企利益，料不敢貿然採「攬炒」行動，故在11月大選前陣痛難免，港人須沉着應對，切勿自亂陣腳。

責任編輯：賴偉雄