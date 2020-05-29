港燈$500飲食券贈4萬基層 創興銀行捐2.5萬個口罩

疫情嚴重打擊香港經濟，黛安知道，港燈嘅「2加3紓緩措施」即日起向有需要嘅基層家庭派發總值$500飲食券，佢哋憑券可到參加「關懷有饍」計劃嘅220多間中小企食肆消費。聽港燈董事總經理尹志田分享，佢話中小企餐飲業用電量較高，希望協助中小企食肆，同時支援基層家庭。連同港燈早前為基層家庭發放餐飲費用嘅計劃，合共提供$2,300萬資助，裨益弱勢社群。

合資格家庭由即日起，只要向參與計劃嘅23間指定中心預約，攜同今年內嘅港燈住宅電費單正本，或最近3個月嘅劏房租金收據，連同身份證明文件做簡單登記，就可獲發一套20張、每張面值$25嘅飲食券，每家庭限領1套，名額共4萬套，先到先得。適用食肆名單已上載www.hkelectric.com/coupon。

港燈之外，創興銀行日前都向浸信會愛羣社區服務處、長者安居協會及香港聾人協進會，捐贈2.5萬個口罩及5,000支酒精搓手液，同基層朋友同渡「疫」境。創興銀行副主席兼行政總裁宗建新同黛安講，疫情持續幾個月，關注到基層家庭嘅防疫物資時有短缺，希望捐贈物資幫基層市民紓緩生活壓力。黛安覺得兩間企業都好有愛！

本文轉載自《晴報》

▲ 港燈董事總經理尹志田（左）到訪參與「關懷有饍」計劃的食肆，並派發有關計劃標誌。

▲ 食肆透過流動應用程式掃描飲食券的QR code，確保不會被重複使用。