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傳統業務也有投資價值

行政人員版 04:00 2020/05/29

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有調查公司受委託做一個初創生態調查，跟我做了一個訪問。我很奇怪能和初創沾上關係。我們集團成立了8年，嚴格來說已經不是初創，而且橫看豎看我也不像搞初創的小伙子，但原來訪問員希望我從投資者的身份談初創。

我們集團的確投資了一些公司，但我很少以投資者身份自居，一來我資金不多，不太像個投資者；二來我投資公司從來不看回報，很多我投資了的公司，由始至終也沒有看過他們的業務計劃。再者，我投資的都是和廣告業務相關的公司，這些公司業務的想像空間有限，一般初創投資者是不會有興趣的。

雖然我們投資的業務比較冷門，但投資回報還是相當理想。我們成立第一年已經有盈利，幾乎每年盈利也有增長，8年來集團盈利已經翻了好幾十倍。如果以資金回報看，即使以最嚴謹的標準計算，仍是一盤不錯的生意，很值得投資。

我認為投資人不要一窩蜂去追逐科技項目，互聯網創新已經進入瓶頸，很難有更大的突破，但傳統企業仍有很多創新的機會，而且入場門檻低，風險也不高。現在我們集團投資了19家公司，雖然部分仍沒有盈利，但至少沒有一家公司要倒閉，如果投資科技公司，就未必能有那麼高的存活率了。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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