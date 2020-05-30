麻糬窩夫 鬆脆煙韌 副刊版 2020/05/30 分享： 行完山到元朗市中心，正好可以吃個甜點補充能量。位於朗屏站對出步行約10分鐘，就有一間主打麻糬窩夫的糖水店「原點」。 麻糬窩夫可選多種配料如紅豆、雜果、Oreo曲奇、Baileys甜酒、芒果，筆者選了較少 ... 欄名 : 本地遊 相關文章 做足準備遊港版大峽谷 賞億萬年風化奇觀 今日 做足準備遊港版大峽谷 賞億萬年風化奇觀 最新專欄文章 更多 做足準備遊港版大峽谷 賞億萬年風化奇觀 今日 做足準備遊港版大峽谷 賞億萬年風化奇觀 香港逾兩萬呎向日葵花海 元朗農場即日起舉行太陽花節 2020/05/29 香港逾兩萬呎向日葵花海 元朗農場即日起舉行太陽花節 抗疫要靠哪吒？ 達人帶路深水埗廟宇遊 2020/05/29 抗疫要靠哪吒？ 達人帶路深水埗廟宇遊 維園鳳凰木開花了 5月底至6月中上旬開得最燦爛 2020/05/23 維園鳳凰木開花了 5月底至6月中上旬開得最燦爛 健步港島寶雲徑 沿路俯瞰灣仔美景 2020/05/23 健步港島寶雲徑 沿路俯瞰灣仔美景 香港 交通 港鐵 屯門 元朗 港鐵 解放軍 行山 下午茶 朱古力 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入