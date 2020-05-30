行完山到元朗市中心，正好可以吃個甜點補充能量。位於朗屏站對出步行約10分鐘，就有一間主打麻糬窩夫的糖水店「原點」。

麻糬窩夫可選多種配料如紅豆、雜果、Oreo曲奇、Baileys甜酒、芒果，筆者選了較少

...