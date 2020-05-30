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上網睇林布蘭《夜巡》 448億像素高清版

副刊版 2020/05/30

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疫情之下大家多留家抗疫，上一節美術史課又如何？作為荷蘭國家博物館（Rijksmuseum）的典藏畫作國寶——黃金時代畫家林布蘭（Rembrandt van Rijn）所繪製的《夜巡》（The

...

欄名 : 旅事通

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