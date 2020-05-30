上網睇林布蘭《夜巡》 448億像素高清版 副刊版 2020/05/30 分享： 疫情之下大家多留家抗疫，上一節美術史課又如何？作為荷蘭國家博物館（Rijksmuseum）的典藏畫作國寶——黃金時代畫家林布蘭（Rembrandt van Rijn）所繪製的《夜巡》（The ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 半島推出「WE MEET AGAIN重逢．香江」計劃 2020/05/16 半島推出「WE MEET AGAIN重逢．香江」計劃 南美哥倫比亞航空申請破產保護令 已預訂機票可免費改期 2020/05/14 南美哥倫比亞航空申請破產保護令 已預訂機票可免費改期 迪士尼YouTube Channel播免費煙花騷 2020/05/13 迪士尼YouTube Channel播免費煙花騷 百年古樹節果決明 中環美利酒店綻放 2020/05/12 百年古樹節果決明 中環美利酒店綻放 80 後大學生旅遊博客失業 應徵譚仔時薪 50 元不覺屈就 2020/05/09 80 後大學生旅遊博客失業 應徵譚仔時薪 50 元不覺屈就 疫情 歐洲 工程 博物館 繪畫 攝影 荷蘭 阿姆斯特丹 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入