NHK頻道WORLD-JAPAN 免費睇繁中字幕旅遊飲食節目

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副刊版 2020/05/30

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新冠肺炎近日雖有緩和之勢，但海外疫情依然嚴峻，港人短期內亦未必能外遊。想一解「想飛不能飛」之苦？或可煲煲外地旅遊及飲食節目，讓眼睛先出走。日本國營電視台NHK（日本放送協會）WORLD-JAPAN頻道

...

欄名 : 防疫訊

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