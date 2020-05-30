NHK頻道WORLD-JAPAN 免費睇繁中字幕旅遊飲食節目

新冠肺炎近日雖有緩和之勢，但海外疫情依然嚴峻，港人短期內亦未必能外遊。想一解「想飛不能飛」之苦？或可煲煲外地旅遊及飲食節目，讓眼睛先出走。日本國營電視台NHK（日本放送協會）WORLD-JAPAN頻道

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