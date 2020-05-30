NHK頻道WORLD-JAPAN 免費睇繁中字幕旅遊飲食節目 副刊版 2020/05/30 分享： 新冠肺炎近日雖有緩和之勢，但海外疫情依然嚴峻，港人短期內亦未必能外遊。想一解「想飛不能飛」之苦？或可煲煲外地旅遊及飲食節目，讓眼睛先出走。日本國營電視台NHK（日本放送協會）WORLD-JAPAN頻道 ... 欄名 : 防疫訊 最新專欄文章 更多 19 歲日本泳手抗癌康復後 首度不戴假髮示人勉勵大家 今日 19 歲日本泳手抗癌康復後 首度不戴假髮示人勉勵大家 樂施會網上音樂籌款 助弱勢抗疫 2020/05/29 樂施會網上音樂籌款 助弱勢抗疫 限聚令下髮型屋生意跌剩1成 推上門親子理髮班救亡 2020/05/28 限聚令下髮型屋生意跌剩1成 推上門親子理髮班救亡 疫下英防自殺網課需求增 3S助自毀者走出鬼門關 2020/05/25 疫下英防自殺網課需求增 3S助自毀者走出鬼門關 留家欣賞網上免費美食節目 食盡美國名店街頭小吃 2020/05/23 留家欣賞網上免費美食節目 食盡美國名店街頭小吃 疫情 新冠肺炎 日本 旅遊資訊 美食 東京 電視 電視台 溫泉 紀錄片 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入