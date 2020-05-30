19 歲日本泳手抗癌康復後 首度不戴假髮示人勉勵大家

2020東京奧運雖然受新冠肺炎疫情影響而延期，但一眾奧運選手卻沒有因此而氣餒放棄。日本19歲天才泳手池江璃花子，向來被視為東京奧運金牌熱門，可惜不幸罹患血癌。近日她抗癌成功，為日本化粧品SK-II拍攝

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