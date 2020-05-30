  • 26°C
香港時間 : 2020530日 (六) 03:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

19 歲日本泳手抗癌康復後 首度不戴假髮示人勉勵大家

副刊版 2020/05/30

分享：

2020東京奧運雖然受新冠肺炎疫情影響而延期，但一眾奧運選手卻沒有因此而氣餒放棄。日本19歲天才泳手池江璃花子，向來被視為東京奧運金牌熱門，可惜不幸罹患血癌。近日她抗癌成功，為日本化粧品SK-II拍攝

...

欄名 : 防疫訊

最新專欄文章 更多

NHK頻道WORLD-JAPAN 免費睇繁中字幕旅遊飲食節目
今日
NHK頻道WORLD-JAPAN 免費睇繁中字幕旅遊飲食節目
樂施會網上音樂籌款 助弱勢抗疫
2020/05/29
樂施會網上音樂籌款 助弱勢抗疫
限聚令下髮型屋生意跌剩1成 推上門親子理髮班救亡
2020/05/28
限聚令下髮型屋生意跌剩1成 推上門親子理髮班救亡
疫下英防自殺網課需求增 3S助自毀者走出鬼門關
2020/05/25
疫下英防自殺網課需求增 3S助自毀者走出鬼門關
留家欣賞網上免費美食節目 食盡美國名店街頭小吃
2020/05/23
留家欣賞網上免費美食節目 食盡美國名店街頭小吃
疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 日本 治療 正能量 運動 東京 運動 Twitter

上一篇文章

健身教練愛阻力帶輕巧 提高訓練肌肉效果
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

拓人才機遇穩大局 港受考驗歷史可鑑
拓人才機遇穩大局 港受考驗歷史可鑑
國情知聞 - 6億人月入千元 李克強怎辦？
6億人月入千元 李克強怎辦？