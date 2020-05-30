19 歲日本泳手抗癌康復後 首度不戴假髮示人勉勵大家 副刊版 2020/05/30 分享： 2020東京奧運雖然受新冠肺炎疫情影響而延期，但一眾奧運選手卻沒有因此而氣餒放棄。日本19歲天才泳手池江璃花子，向來被視為東京奧運金牌熱門，可惜不幸罹患血癌。近日她抗癌成功，為日本化粧品SK-II拍攝 ... 欄名 : 防疫訊 最新專欄文章 更多 NHK頻道WORLD-JAPAN 免費睇繁中字幕旅遊飲食節目 今日 NHK頻道WORLD-JAPAN 免費睇繁中字幕旅遊飲食節目 樂施會網上音樂籌款 助弱勢抗疫 2020/05/29 樂施會網上音樂籌款 助弱勢抗疫 限聚令下髮型屋生意跌剩1成 推上門親子理髮班救亡 2020/05/28 限聚令下髮型屋生意跌剩1成 推上門親子理髮班救亡 疫下英防自殺網課需求增 3S助自毀者走出鬼門關 2020/05/25 疫下英防自殺網課需求增 3S助自毀者走出鬼門關 留家欣賞網上免費美食節目 食盡美國名店街頭小吃 2020/05/23 留家欣賞網上免費美食節目 食盡美國名店街頭小吃 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 日本 治療 正能量 運動 東京 運動 Twitter 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入