大圍新樓單幢為主 珀玥尚餘1伙特色戶未推

【一手供應】大圍一帶的住宅新供應不算多，房委會2018年推居屋嘉順苑，而私人市場快將兩年沒有全新盤開售，新供應以細單位、單幢盤為主，珀玥僅餘最後一伙未推出市場，而薈蕎剛於本月全盤沽清。

由遠東發展的珀玥

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