【商場】大圍一直以來都沒有大型購物商場，居民的衣食住行需要都依賴地舖或舊式商場，例如金禧商場，不過亦不乏食肆及日用品店選擇，附近的食肆逾60間，並集合多國菜式，例如中菜、日本菜及韓國菜等，必定能夠滿足

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