【交通】項目最大優勢是位處港鐵大圍站上蓋，待沙中綫全面落成後，大圍往返各區都會更為方便。其中屯馬綫已分階段通車，屯馬綫一期涉及3個擴建及全新車站，包括顯徑、鑽石山及啟德站，故現時從大圍站乘搭3個站就可

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