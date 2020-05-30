大圍周邊配套 沙中綫全面通車後 往返市區更方便 置業家居 2020/05/30 分享： 【交通】項目最大優勢是位處港鐵大圍站上蓋，待沙中綫全面落成後，大圍往返各區都會更為方便。其中屯馬綫已分階段通車，屯馬綫一期涉及3個擴建及全新車站，包括顯徑、鑽石山及啟德站，故現時從大圍站乘搭3個站就可 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 大圍站項目 入市前瞻攻略 今日 大圍站項目 入市前瞻攻略 大圍新樓單幢為主 珀玥尚餘1伙特色戶未推 今日 大圍新樓單幢為主 珀玥尚餘1伙特色戶未推 食肆選擇多 大圍站項目將設大型商場 今日 食肆選擇多 大圍站項目將設大型商場 溱岸8號及名城 主打3、4房大戶 今日 溱岸8號及名城 主打3、4房大戶 名城 現約180個放盤 入場費$1,050萬起 今日 名城 現約180個放盤 入場費$1,050萬起 最新專欄文章 更多 大圍站項目 入市前瞻攻略 今日 大圍站項目 入市前瞻攻略 溱岸8號 大部分享河景 2房$1,050萬起 今日 溱岸8號 大部分享河景 2房$1,050萬起 金獅花園 主打細戶 受上車客歡迎 今日 金獅花園 主打細戶 受上車客歡迎 名城 現約180個放盤 入場費$1,050萬起 今日 名城 現約180個放盤 入場費$1,050萬起 溱岸8號及名城 主打3、4房大戶 今日 溱岸8號及名城 主打3、4房大戶 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入