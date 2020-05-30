大圍周邊配套 溱岸8號及名城 主打3、4房大戶 置業家居 2020/05/30 分享： 【住宅】大圍區內新樓不多，大部分都有30至40餘年樓齡，要數較新的有去年入伙的珀玥及薈蕎、樓齡8年的溱岸8號以及樓齡9至10年的名城。珀玥及薈蕎均為單幢物業，伙數不多，前者只有118伙，主打1房單位； ... 欄名 : 封面故事 相關文章 大圍站項目 入市前瞻攻略 今日 大圍站項目 入市前瞻攻略 大圍新樓單幢為主 珀玥尚餘1伙特色戶未推 今日 大圍新樓單幢為主 珀玥尚餘1伙特色戶未推 食肆選擇多 大圍站項目將設大型商場 今日 食肆選擇多 大圍站項目將設大型商場 沙中綫全面通車後 往返市區更方便 今日 沙中綫全面通車後 往返市區更方便 名城 現約180個放盤 入場費$1,050萬起 今日 名城 現約180個放盤 入場費$1,050萬起 最新專欄文章 更多 大圍站項目 入市前瞻攻略 今日 大圍站項目 入市前瞻攻略 溱岸8號 大部分享河景 2房$1,050萬起 今日 溱岸8號 大部分享河景 2房$1,050萬起 金獅花園 主打細戶 受上車客歡迎 今日 金獅花園 主打細戶 受上車客歡迎 名城 現約180個放盤 入場費$1,050萬起 今日 名城 現約180個放盤 入場費$1,050萬起 沙中綫全面通車後 往返市區更方便 今日 沙中綫全面通車後 往返市區更方便 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入