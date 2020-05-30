【住宅】大圍區內新樓不多，大部分都有30至40餘年樓齡，要數較新的有去年入伙的珀玥及薈蕎、樓齡8年的溱岸8號以及樓齡9至10年的名城。珀玥及薈蕎均為單幢物業，伙數不多，前者只有118伙，主打1房單位；

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