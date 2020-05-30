大圍二手屋苑市況 名城 現約180個放盤 入場費$1,050萬起 置業家居 2020/05/30 分享： 名城的交通便利，位處於港鐵大圍站上蓋，樓下亦有巴士站。隨着屯馬綫一期落成，鐵路更途經顯徑及鑽石山站，令大圍交通系統更為完善。 名城的單位面積一向比區內其他屋苑大，單位戶型為3至4房，實用面積介乎656至 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 大圍站項目 入市前瞻攻略 今日 大圍站項目 入市前瞻攻略 大圍新樓單幢為主 珀玥尚餘1伙特色戶未推 今日 大圍新樓單幢為主 珀玥尚餘1伙特色戶未推 食肆選擇多 大圍站項目將設大型商場 今日 食肆選擇多 大圍站項目將設大型商場 沙中綫全面通車後 往返市區更方便 今日 沙中綫全面通車後 往返市區更方便 溱岸8號及名城 主打3、4房大戶 今日 溱岸8號及名城 主打3、4房大戶 最新專欄文章 更多 大圍站項目 入市前瞻攻略 今日 大圍站項目 入市前瞻攻略 溱岸8號 大部分享河景 2房$1,050萬起 今日 溱岸8號 大部分享河景 2房$1,050萬起 金獅花園 主打細戶 受上車客歡迎 今日 金獅花園 主打細戶 受上車客歡迎 溱岸8號及名城 主打3、4房大戶 今日 溱岸8號及名城 主打3、4房大戶 沙中綫全面通車後 往返市區更方便 今日 沙中綫全面通車後 往返市區更方便 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入