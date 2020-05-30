名城的交通便利，位處於港鐵大圍站上蓋，樓下亦有巴士站。隨着屯馬綫一期落成，鐵路更途經顯徑及鑽石山站，令大圍交通系統更為完善。

名城的單位面積一向比區內其他屋苑大，單位戶型為3至4房，實用面積介乎656至

...