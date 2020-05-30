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大圍二手屋苑市況

金獅花園 主打細戶 受上車客歡迎

置業家居 2020/05/30

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金獅花園是大圍區內知名上車盤，由兩期物業組成。雖然金獅花園的1房及2房單位面積偏小，實用面積只介乎260至363平方呎，而且其樓齡亦不輕。但由於造價較其他樓盤相宜，因此金獅花園仍吸引不少主攻細單位的上

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欄名 : 封面故事

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