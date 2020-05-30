大圍二手屋苑市況 金獅花園 主打細戶 受上車客歡迎 置業家居 2020/05/30 分享： 金獅花園是大圍區內知名上車盤，由兩期物業組成。雖然金獅花園的1房及2房單位面積偏小，實用面積只介乎260至363平方呎，而且其樓齡亦不輕。但由於造價較其他樓盤相宜，因此金獅花園仍吸引不少主攻細單位的上 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 大圍站項目 入市前瞻攻略 今日 大圍站項目 入市前瞻攻略 大圍新樓單幢為主 珀玥尚餘1伙特色戶未推 今日 大圍新樓單幢為主 珀玥尚餘1伙特色戶未推 食肆選擇多 大圍站項目將設大型商場 今日 食肆選擇多 大圍站項目將設大型商場 沙中綫全面通車後 往返市區更方便 今日 沙中綫全面通車後 往返市區更方便 溱岸8號及名城 主打3、4房大戶 今日 溱岸8號及名城 主打3、4房大戶 最新專欄文章 更多 大圍站項目 入市前瞻攻略 今日 大圍站項目 入市前瞻攻略 溱岸8號 大部分享河景 2房$1,050萬起 今日 溱岸8號 大部分享河景 2房$1,050萬起 名城 現約180個放盤 入場費$1,050萬起 今日 名城 現約180個放盤 入場費$1,050萬起 溱岸8號及名城 主打3、4房大戶 今日 溱岸8號及名城 主打3、4房大戶 沙中綫全面通車後 往返市區更方便 今日 沙中綫全面通車後 往返市區更方便 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入