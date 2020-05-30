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大圍二手屋苑市況

溱岸8號 大部分享河景 2房$1,050萬起

置業家居 2020/05/30

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溱岸8號於2013年入伙，樓齡僅約7年，是區內樓齡較新的屋苑之一。屋苑臨河而建，提供近千個單位，由4座住宅大樓組成，呈「V」字形布局，令更多單位向享城門河河景。最優質景觀單位，首選第1、2座向東北的A

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欄名 : 封面故事

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