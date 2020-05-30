大圍二手屋苑市況 溱岸8號 大部分享河景 2房$1,050萬起 置業家居 2020/05/30 分享： 溱岸8號於2013年入伙，樓齡僅約7年，是區內樓齡較新的屋苑之一。屋苑臨河而建，提供近千個單位，由4座住宅大樓組成，呈「V」字形布局，令更多單位向享城門河河景。最優質景觀單位，首選第1、2座向東北的A ... 欄名 : 封面故事 相關文章 大圍站項目 入市前瞻攻略 今日 大圍站項目 入市前瞻攻略 大圍新樓單幢為主 珀玥尚餘1伙特色戶未推 今日 大圍新樓單幢為主 珀玥尚餘1伙特色戶未推 食肆選擇多 大圍站項目將設大型商場 今日 食肆選擇多 大圍站項目將設大型商場 沙中綫全面通車後 往返市區更方便 今日 沙中綫全面通車後 往返市區更方便 溱岸8號及名城 主打3、4房大戶 今日 溱岸8號及名城 主打3、4房大戶 最新專欄文章 更多 大圍站項目 入市前瞻攻略 今日 大圍站項目 入市前瞻攻略 金獅花園 主打細戶 受上車客歡迎 今日 金獅花園 主打細戶 受上車客歡迎 名城 現約180個放盤 入場費$1,050萬起 今日 名城 現約180個放盤 入場費$1,050萬起 溱岸8號及名城 主打3、4房大戶 今日 溱岸8號及名城 主打3、4房大戶 沙中綫全面通車後 往返市區更方便 今日 沙中綫全面通車後 往返市區更方便 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入