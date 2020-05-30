大圍站項目 入市前瞻攻略

大圍為1980年代初開始發展的新市鎮，沿城門河興建房屋，現已發展成為配套完善的住宅區，惟區內已經有多年沒有全新大型住宅項目供應，其中大圍站上蓋住宅項目涉及逾3,000伙，快將推出市場，料可成為市場焦點

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