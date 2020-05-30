OMA by the Sea 加推88伙 周日發售 置業家居 2020/05/30 分享： 屯門OMA by the Sea再加推第5張價單，共88伙，折實價$439.6萬起，全數周日（31日）發售。 第5張價單涉及88伙單位，實用面積338至886平方呎，價單定價$502.4萬至$ ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 The Campton 首輪即日沽清 下周二次輪抽籤賣94伙 今日 The Campton 首輪即日沽清 下周二次輪抽籤賣94伙 迎海‧星灣 頂層特色戶示範作 耗資$850萬裝修 今日 迎海‧星灣 頂層特色戶示範作 耗資$850萬裝修 Wetland Seasons Park第2期 次輪推298伙 今日開賣 今日 Wetland Seasons Park第2期 次輪推298伙 今日開賣 雋睿 加推12伙 折實價$732.8萬起 今日 雋睿 加推12伙 折實價$732.8萬起 最新專欄文章 更多 The Campton 首輪即日沽清 下周二次輪抽籤賣94伙 今日 The Campton 首輪即日沽清 下周二次輪抽籤賣94伙 雋睿 加推12伙 折實價$732.8萬起 今日 雋睿 加推12伙 折實價$732.8萬起 Wetland Seasons Park第2期 次輪推298伙 今日開賣 今日 Wetland Seasons Park第2期 次輪推298伙 今日開賣 迎海‧星灣 頂層特色戶示範作 耗資$850萬裝修 今日 迎海‧星灣 頂層特色戶示範作 耗資$850萬裝修 利奧坊‧曦岸首推100伙 折實約$463.9萬入場 2020/05/16 利奧坊‧曦岸首推100伙 折實約$463.9萬入場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入