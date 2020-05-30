迎海‧星灣 頂層特色戶示範作 耗資$850萬裝修 置業家居 2020/05/30 分享： 恒地旗下馬鞍山迎海已屆現樓，發展商周四（28日）開放一個連裝修頂層特色戶示範單位予傳媒參觀，體驗項目現樓設計。該單位耗資約$850萬裝修，屬於迎海‧星灣19座36及37樓B室，實用面積2,742平方呎 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 The Campton 首輪即日沽清 下周二次輪抽籤賣94伙 今日 The Campton 首輪即日沽清 下周二次輪抽籤賣94伙 OMA by the Sea 加推88伙 周日發售 今日 OMA by the Sea 加推88伙 周日發售 Wetland Seasons Park第2期 次輪推298伙 今日開賣 今日 Wetland Seasons Park第2期 次輪推298伙 今日開賣 雋睿 加推12伙 折實價$732.8萬起 今日 雋睿 加推12伙 折實價$732.8萬起 最新專欄文章 更多 The Campton 首輪即日沽清 下周二次輪抽籤賣94伙 今日 The Campton 首輪即日沽清 下周二次輪抽籤賣94伙 雋睿 加推12伙 折實價$732.8萬起 今日 雋睿 加推12伙 折實價$732.8萬起 Wetland Seasons Park第2期 次輪推298伙 今日開賣 今日 Wetland Seasons Park第2期 次輪推298伙 今日開賣 OMA by the Sea 加推88伙 周日發售 今日 OMA by the Sea 加推88伙 周日發售 利奧坊‧曦岸首推100伙 折實約$463.9萬入場 2020/05/16 利奧坊‧曦岸首推100伙 折實約$463.9萬入場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入