迎海‧星灣 頂層特色戶示範作 耗資$850萬裝修

恒地旗下馬鞍山迎海已屆現樓，發展商周四（28日）開放一個連裝修頂層特色戶示範單位予傳媒參觀，體驗項目現樓設計。該單位耗資約$850萬裝修，屬於迎海‧星灣19座36及37樓B室，實用面積2,742平方呎

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