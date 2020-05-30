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Wetland Seasons Park第2期 次輪推298伙 今日開賣

置業家居 2020/05/30

分享：

新地旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期，周二（26日）原價加推155伙，折實售價由$412.76萬至$1,695.09萬，呎價由$10,842至$15,670；項目今日（30日）

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欄名 : 新盤速遞

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