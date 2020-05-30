雋睿 加推12伙 折實價$732.8萬起 置業家居 2020/05/30 分享： 永義旗下九龍塘延文禮士道雋睿周二（26日）加推12伙，90天即供折扣由2%增至5%，另外今日（30日）起以價單及招標形式發售33伙。 雋睿公布2號價單，涉及12伙，實用面積242至677平方呎，價單定價 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 The Campton 首輪即日沽清 下周二次輪抽籤賣94伙 今日 The Campton 首輪即日沽清 下周二次輪抽籤賣94伙 OMA by the Sea 加推88伙 周日發售 今日 OMA by the Sea 加推88伙 周日發售 迎海‧星灣 頂層特色戶示範作 耗資$850萬裝修 今日 迎海‧星灣 頂層特色戶示範作 耗資$850萬裝修 Wetland Seasons Park第2期 次輪推298伙 今日開賣 今日 Wetland Seasons Park第2期 次輪推298伙 今日開賣 最新專欄文章 更多 The Campton 首輪即日沽清 下周二次輪抽籤賣94伙 今日 The Campton 首輪即日沽清 下周二次輪抽籤賣94伙 Wetland Seasons Park第2期 次輪推298伙 今日開賣 今日 Wetland Seasons Park第2期 次輪推298伙 今日開賣 迎海‧星灣 頂層特色戶示範作 耗資$850萬裝修 今日 迎海‧星灣 頂層特色戶示範作 耗資$850萬裝修 OMA by the Sea 加推88伙 周日發售 今日 OMA by the Sea 加推88伙 周日發售 利奧坊‧曦岸首推100伙 折實約$463.9萬入場 2020/05/16 利奧坊‧曦岸首推100伙 折實約$463.9萬入場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入