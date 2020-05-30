雋睿 加推12伙 折實價$732.8萬起

永義旗下九龍塘延文禮士道雋睿周二（26日）加推12伙，90天即供折扣由2%增至5%，另外今日（30日）起以價單及招標形式發售33伙。

雋睿公布2號價單，涉及12伙，實用面積242至677平方呎，價單定價

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