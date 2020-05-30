The Campton 首輪即日沽清 下周二次輪抽籤賣94伙 置業家居 2020/05/30 分享： 長沙灣新盤The Campton第1B期上周三﹙27日﹚首輪開售，即日沽清188伙，發展商加價加推94伙，折實價$659.6萬起。 發展商連續兩日加推3號及4號價單，合共94伙，售價由$785.2萬至$ ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 OMA by the Sea 加推88伙 周日發售 今日 OMA by the Sea 加推88伙 周日發售 迎海‧星灣 頂層特色戶示範作 耗資$850萬裝修 今日 迎海‧星灣 頂層特色戶示範作 耗資$850萬裝修 Wetland Seasons Park第2期 次輪推298伙 今日開賣 今日 Wetland Seasons Park第2期 次輪推298伙 今日開賣 雋睿 加推12伙 折實價$732.8萬起 今日 雋睿 加推12伙 折實價$732.8萬起 最新專欄文章 更多 雋睿 加推12伙 折實價$732.8萬起 今日 雋睿 加推12伙 折實價$732.8萬起 Wetland Seasons Park第2期 次輪推298伙 今日開賣 今日 Wetland Seasons Park第2期 次輪推298伙 今日開賣 迎海‧星灣 頂層特色戶示範作 耗資$850萬裝修 今日 迎海‧星灣 頂層特色戶示範作 耗資$850萬裝修 OMA by the Sea 加推88伙 周日發售 今日 OMA by the Sea 加推88伙 周日發售 利奧坊‧曦岸首推100伙 折實約$463.9萬入場 2020/05/16 利奧坊‧曦岸首推100伙 折實約$463.9萬入場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入