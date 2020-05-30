The Campton 首輪即日沽清 下周二次輪抽籤賣94伙

長沙灣新盤The Campton第1B期上周三﹙27日﹚首輪開售，即日沽清188伙，發展商加價加推94伙，折實價$659.6萬起。

發展商連續兩日加推3號及4號價單，合共94伙，售價由$785.2萬至$

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