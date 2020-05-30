加強宣傳 冀保持學習興趣

【停課逾月】疫情期間，各行各業都難免受影響。Natalie表示：「由1月尾至2月、新年期間，香港的疫情開始嚴重。從那時開始，大部分的學生都會擔心多人聚集，所以不來上堂；他們會問可否將課堂延期，暫時不來

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