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加強宣傳 冀保持學習興趣

置業家居 2020/05/30

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【停課逾月】疫情期間，各行各業都難免受影響。Natalie表示：「由1月尾至2月、新年期間，香港的疫情開始嚴重。從那時開始，大部分的學生都會擔心多人聚集，所以不來上堂；他們會問可否將課堂延期，暫時不來

...

欄名 : 地區‧人‧情

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