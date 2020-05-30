麗港城屋苑解構 置業家居 2020/05/30 分享： 景觀：多元化景觀山海公園市景兼備 屋苑第1座、13至15座、26至29座之向東北中高層B、C、D及E單位，大都享有開揚景致，主要望觀塘一帶城市景及翠綠山景；而第1至12座鄰近麗港公園，向西北低層A、H單 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（九） 相關文章 麗港城自設商場 起居方便 2房$718萬入場 今日 麗港城自設商場 起居方便 2房$718萬入場 麗港城屋則大觀園 今日 麗港城屋則大觀園 麗港城2房：設對流窗 清爽通風 今日 麗港城2房：設對流窗 清爽通風 麗港城細3房：全部連套房 望內園為主 今日 麗港城細3房：全部連套房 望內園為主 麗港城大3房：劃一748呎 提供逾2,000伙 今日 麗港城大3房：劃一748呎 提供逾2,000伙 最新專欄文章 更多 麗港城自設商場 起居方便 2房$718萬入場 今日 麗港城自設商場 起居方便 2房$718萬入場 麗港城大3房：劃一748呎 提供逾2,000伙 今日 麗港城大3房：劃一748呎 提供逾2,000伙 麗港城細3房：全部連套房 望內園為主 今日 麗港城細3房：全部連套房 望內園為主 麗港城2房：設對流窗 清爽通風 今日 麗港城2房：設對流窗 清爽通風 麗港城屋則大觀園 今日 麗港城屋則大觀園 麗港城 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入