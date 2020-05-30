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麗港城屋苑解構

置業家居 2020/05/30

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景觀：多元化景觀山海公園市景兼備

屋苑第1座、13至15座、26至29座之向東北中高層B、C、D及E單位，大都享有開揚景致，主要望觀塘一帶城市景及翠綠山景；而第1至12座鄰近麗港公園，向西北低層A、H單

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 新盤同區屋苑系列（九）

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