屋苑分4期發展，由38座物業組成，屬1層8伙設計，提供8,072伙，實用面積介乎517至748平方呎，屬區內大型屋苑之一，備有2房、細3房（連套房），以及大3房（連套房）單位，但需留意，所有戶型廳區均

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