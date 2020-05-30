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麗港城屋則大觀園

置業家居 2020/05/30

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屋苑分4期發展，由38座物業組成，屬1層8伙設計，提供8,072伙，實用面積介乎517至748平方呎，屬區內大型屋苑之一，備有2房、細3房（連套房），以及大3房（連套房）單位，但需留意，所有戶型廳區均

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 新盤同區屋苑系列（九）

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