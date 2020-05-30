麗港城屋則大觀園 置業家居 2020/05/30 分享： 屋苑分4期發展，由38座物業組成，屬1層8伙設計，提供8,072伙，實用面積介乎517至748平方呎，屬區內大型屋苑之一，備有2房、細3房（連套房），以及大3房（連套房）單位，但需留意，所有戶型廳區均 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（九） 相關文章 麗港城自設商場 起居方便 2房$718萬入場 今日 麗港城自設商場 起居方便 2房$718萬入場 麗港城屋苑解構 今日 麗港城屋苑解構 麗港城2房：設對流窗 清爽通風 今日 麗港城2房：設對流窗 清爽通風 麗港城細3房：全部連套房 望內園為主 今日 麗港城細3房：全部連套房 望內園為主 麗港城大3房：劃一748呎 提供逾2,000伙 今日 麗港城大3房：劃一748呎 提供逾2,000伙 最新專欄文章 更多 麗港城自設商場 起居方便 2房$718萬入場 今日 麗港城自設商場 起居方便 2房$718萬入場 麗港城大3房：劃一748呎 提供逾2,000伙 今日 麗港城大3房：劃一748呎 提供逾2,000伙 麗港城細3房：全部連套房 望內園為主 今日 麗港城細3房：全部連套房 望內園為主 麗港城2房：設對流窗 清爽通風 今日 麗港城2房：設對流窗 清爽通風 麗港城屋苑解構 今日 麗港城屋苑解構 麗港城 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入