麗港城2房：設對流窗 清爽通風

麗港城2房單位佔屋苑總數50%，分布於各座的B、C、G及F室，實用面積517及526平方呎，當中522平方呎單位位處單邊座數的B、C室，佔854伙。廳區清一色為鑽石形設計，房間四正，大門不設玄關位，飯

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