麗港城2房：設對流窗 清爽通風 置業家居 2020/05/30 分享： 麗港城2房單位佔屋苑總數50%，分布於各座的B、C、G及F室，實用面積517及526平方呎，當中522平方呎單位位處單邊座數的B、C室，佔854伙。廳區清一色為鑽石形設計，房間四正，大門不設玄關位，飯 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（九） 相關文章 麗港城自設商場 起居方便 2房$718萬入場 今日 麗港城自設商場 起居方便 2房$718萬入場 麗港城屋苑解構 今日 麗港城屋苑解構 麗港城屋則大觀園 今日 麗港城屋則大觀園 麗港城細3房：全部連套房 望內園為主 今日 麗港城細3房：全部連套房 望內園為主 麗港城大3房：劃一748呎 提供逾2,000伙 今日 麗港城大3房：劃一748呎 提供逾2,000伙 最新專欄文章 更多 麗港城自設商場 起居方便 2房$718萬入場 今日 麗港城自設商場 起居方便 2房$718萬入場 麗港城大3房：劃一748呎 提供逾2,000伙 今日 麗港城大3房：劃一748呎 提供逾2,000伙 麗港城細3房：全部連套房 望內園為主 今日 麗港城細3房：全部連套房 望內園為主 麗港城屋則大觀園 今日 麗港城屋則大觀園 麗港城屋苑解構 今日 麗港城屋苑解構 麗港城 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入