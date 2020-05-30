麗港城細3房：全部連套房 望內園為主

屋苑的3房戶均連1間套房，供應量佔總數50%，可分為細3房及大3房戶，數量亦各佔一半。細3房的實用面積687平方呎，分布於各座D及E室，以坐向東南為主，望內園景，其中29至31座、34至38座的單位，

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