麗港城大3房：劃一748呎 提供逾2,000伙 置業家居 2020/05/30 分享： 屋苑的大3房則佔2,018伙，實用面積一律748平方呎，分布於各座A及H室，坐向則以西北為主，一般享內園景，其中1至12座的單位，則面向麗港公園及觀塘一帶市景。而20至26座的A及H室坐向東南；13至 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（九） 相關文章 麗港城自設商場 起居方便 2房$718萬入場 今日 麗港城自設商場 起居方便 2房$718萬入場 麗港城屋苑解構 今日 麗港城屋苑解構 麗港城屋則大觀園 今日 麗港城屋則大觀園 麗港城2房：設對流窗 清爽通風 今日 麗港城2房：設對流窗 清爽通風 麗港城細3房：全部連套房 望內園為主 今日 麗港城細3房：全部連套房 望內園為主 最新專欄文章 更多 麗港城自設商場 起居方便 2房$718萬入場 今日 麗港城自設商場 起居方便 2房$718萬入場 麗港城細3房：全部連套房 望內園為主 今日 麗港城細3房：全部連套房 望內園為主 麗港城2房：設對流窗 清爽通風 今日 麗港城2房：設對流窗 清爽通風 麗港城屋則大觀園 今日 麗港城屋則大觀園 麗港城屋苑解構 今日 麗港城屋苑解構 麗港城 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入