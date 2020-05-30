麗港城大3房：劃一748呎 提供逾2,000伙

屋苑的大3房則佔2,018伙，實用面積一律748平方呎，分布於各座A及H室，坐向則以西北為主，一般享內園景，其中1至12座的單位，則面向麗港公園及觀塘一帶市景。而20至26座的A及H室坐向東南；13至

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