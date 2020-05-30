麗港城自設商場 起居方便 2房$718萬入場 置業家居 2020/05/30 分享： 長實地產旗下藍田麗港城屬於全港十大屋苑之一，更是區內指標屋苑，由於屋則齊全，出入交通方便，更附設購物商場，深受買家追捧之餘，更是上車客之選，目前2房戶入場費由$718萬起。 麗港城分4期發展，由38座物 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（九） 相關文章 麗港城屋苑解構 今日 麗港城屋苑解構 麗港城屋則大觀園 今日 麗港城屋則大觀園 麗港城2房：設對流窗 清爽通風 今日 麗港城2房：設對流窗 清爽通風 麗港城細3房：全部連套房 望內園為主 今日 麗港城細3房：全部連套房 望內園為主 麗港城大3房：劃一748呎 提供逾2,000伙 今日 麗港城大3房：劃一748呎 提供逾2,000伙 最新專欄文章 更多 麗港城大3房：劃一748呎 提供逾2,000伙 今日 麗港城大3房：劃一748呎 提供逾2,000伙 麗港城細3房：全部連套房 望內園為主 今日 麗港城細3房：全部連套房 望內園為主 麗港城2房：設對流窗 清爽通風 今日 麗港城2房：設對流窗 清爽通風 麗港城屋則大觀園 今日 麗港城屋則大觀園 麗港城屋苑解構 今日 麗港城屋苑解構 麗港城 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入