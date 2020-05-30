麗港城自設商場 起居方便 2房$718萬入場

長實地產旗下藍田麗港城屬於全港十大屋苑之一，更是區內指標屋苑，由於屋則齊全，出入交通方便，更附設購物商場，深受買家追捧之餘，更是上車客之選，目前2房戶入場費由$718萬起。

麗港城分4期發展，由38座物

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