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麗港城自設商場 起居方便 2房$718萬入場

置業家居 2020/05/30

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長實地產旗下藍田麗港城屬於全港十大屋苑之一，更是區內指標屋苑，由於屋則齊全，出入交通方便，更附設購物商場，深受買家追捧之餘，更是上車客之選，目前2房戶入場費由$718萬起。

麗港城分4期發展，由38座物

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 新盤同區屋苑系列（九）

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