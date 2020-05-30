雙瑞藏瓏灣位置優越 連裝修￥280萬入場 置業家居 2020/05/30 分享： 位於珠海灣仔沿海路的雙瑞藏瓏灣，以位置靠近灣仔口岸，5分鐘車程可抵橫琴為賣點，目前推售2房至4房戶型，入場費由￥280萬起。 項目位於港珠澳大橋入口前約100米的位置，而所在的灣仔區，坐擁十字門千億基建 ... 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 玖譽灣間隔多元 景致遼闊 連裝修售￥235萬起 2020/05/16 玖譽灣間隔多元 景致遼闊 連裝修售￥235萬起 香樟一號 港推23伙 現樓連裝修￥40萬起 2020/05/02 香樟一號 港推23伙 現樓連裝修￥40萬起 雙瑞藏瓏灣 加推100伙 首期￥87萬起 2020/04/18 雙瑞藏瓏灣 加推100伙 首期￥87萬起 時代天韻高質舒適住宅 2房￥105萬起入場 2020/04/10 時代天韻高質舒適住宅 2房￥105萬起入場 中國鐵建大廈 屬綜合發展項目 加推30套公寓 ￥274萬起入場 2020/04/04 中國鐵建大廈 屬綜合發展項目 加推30套公寓 ￥274萬起入場 人民幣 大灣區 澳門 珠海 橫琴 雙瑞藏瓏灣 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入