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雙瑞藏瓏灣位置優越 連裝修￥280萬入場

置業家居 2020/05/30

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位於珠海灣仔沿海路的雙瑞藏瓏灣，以位置靠近灣仔口岸，5分鐘車程可抵橫琴為賣點，目前推售2房至4房戶型，入場費由￥280萬起。

項目位於港珠澳大橋入口前約100米的位置，而所在的灣仔區，坐擁十字門千億基建

...

欄名 : 國內置業

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