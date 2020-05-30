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Haus on Handy坐落烏節路商圈 1房$600萬起

置業家居 2020/05/30

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新加坡向來以環境乾淨以及治安好而聞名，而且當地的城市氛圍與香港相似，是受港人追捧的移居城市。當地豪宅項目Haus on Handy於5月在港舉辦展銷會，限量推售20個單位，售價約坡幣120萬起，折合港

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欄名 : 海外置業

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