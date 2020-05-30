Haus on Handy坐落烏節路商圈 1房$600萬起 置業家居 2020/05/30 分享： 新加坡向來以環境乾淨以及治安好而聞名，而且當地的城市氛圍與香港相似，是受港人追捧的移居城市。當地豪宅項目Haus on Handy於5月在港舉辦展銷會，限量推售20個單位，售價約坡幣120萬起，折合港 ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 Garden House市區歷史建築 提供1房至3房 回報料達4厘 2020/05/23 Garden House市區歷史建築 提供1房至3房 回報料達4厘 Parksuites低密度設計 鄰近烏節路 購物方便 2020/05/09 Parksuites低密度設計 鄰近烏節路 購物方便 The Beaumont 位處全新社區 2020/04/25 The Beaumont 位處全新社區 Refined鄰近著名學院 戶戶連車位 售$630萬起 2020/04/18 Refined鄰近著名學院 戶戶連車位 售$630萬起 Picasso Galleria會所設施完善 665呎僅售$290萬起 2020/04/10 Picasso Galleria會所設施完善 665呎僅售$290萬起 海外物業 新加坡 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入