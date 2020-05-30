家居防蚊蟲攻略 置業家居 2020/05/30 分享： 最近有被蚊針嗎？根據食物環境衞生署公布的4月分區誘蚊器指數顯示，首3位蚊患最嚴重地區依次為長洲（25.6%）、荔景（17.1%）及西貢市（13.9%），表示監察地區的白紋伊蚊滋生情況很普遍，更預計6月 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 焦點2：蚊滋曱甴常出沒 蒜頭辣椒水最有效 今日 焦點2：蚊滋曱甴常出沒 蒜頭辣椒水最有效 焦點3：蚊非冠狀病毒宿主 確診者被針不會播毒 今日 焦點3：蚊非冠狀病毒宿主 確診者被針不會播毒 最新專欄文章 更多 焦點3：蚊非冠狀病毒宿主 確診者被針不會播毒 今日 焦點3：蚊非冠狀病毒宿主 確診者被針不會播毒 焦點2：蚊滋曱甴常出沒 蒜頭辣椒水最有效 今日 焦點2：蚊滋曱甴常出沒 蒜頭辣椒水最有效 夏日涼感寢具 提升睡眠質素 2020/05/23 夏日涼感寢具 提升睡眠質素 環保家具 打造舒適睡房 2020/05/23 環保家具 打造舒適睡房 高效能家電 省時環保 2020/05/16 高效能家電 省時環保 滅蚊 衞生防護中心 食物環境衞生署 長洲 荔景 病菌及病毒 新冠肺炎 登革熱 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入