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家居防蚊蟲攻略

置業家居 2020/05/30

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最近有被蚊針嗎？根據食物環境衞生署公布的4月分區誘蚊器指數顯示，首3位蚊患最嚴重地區依次為長洲（25.6%）、荔景（17.1%）及西貢市（13.9%），表示監察地區的白紋伊蚊滋生情況很普遍，更預計6月

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欄名 : 家居頭條

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