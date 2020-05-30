將音樂 融入生活 置業家居 2020/05/30 分享： 近期因應疫情留家的時間多了，擁有一對音質好的喇叭，自然聽歌睇戲煲劇時都能更加投入。英國殿堂級音響品牌KEF近日推出了全新EGG Duo數碼音響系統，優化了原版EGG；而本地耳機品牌ROYHPS亦推出全 ... 欄名 : 影音家電 相關文章 ROYHPS全新六單元旗艦級調音耳機X6 備4種聲效變化 今日 ROYHPS全新六單元旗艦級調音耳機X6 備4種聲效變化 最新專欄文章 更多 ROYHPS全新六單元旗艦級調音耳機X6 備4種聲效變化 今日 ROYHPS全新六單元旗艦級調音耳機X6 備4種聲效變化 Dyson第二代智能燈 叫你起床 2020/05/23 Dyson第二代智能燈 叫你起床 Dyson旗艦體驗店 已進駐圓方 2020/05/23 Dyson旗艦體驗店 已進駐圓方 居家防疫小良伴 2020/05/02 居家防疫小良伴 推介2：The Pure空氣清淨機 獨家整流翼技術 高速過濾大量空氣 2020/04/18 推介2：The Pure空氣清淨機 獨家整流翼技術 高速過濾大量空氣 消費資訊 耳機 英國 影音器材 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入