近期因應疫情留家的時間多了，擁有一對音質好的喇叭，自然聽歌睇戲煲劇時都能更加投入。英國殿堂級音響品牌KEF近日推出了全新EGG Duo數碼音響系統，優化了原版EGG；而本地耳機品牌ROYHPS亦推出全

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