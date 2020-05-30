  • 26°C
香港時間 : 2020530日 (六) 04:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

將音樂 融入生活

置業家居 2020/05/30

分享：

近期因應疫情留家的時間多了，擁有一對音質好的喇叭，自然聽歌睇戲煲劇時都能更加投入。英國殿堂級音響品牌KEF近日推出了全新EGG Duo數碼音響系統，優化了原版EGG；而本地耳機品牌ROYHPS亦推出全

...

欄名 : 影音家電

相關文章

ROYHPS全新六單元旗艦級調音耳機X6 備4種聲效變化
今日
ROYHPS全新六單元旗艦級調音耳機X6 備4種聲效變化

最新專欄文章 更多

ROYHPS全新六單元旗艦級調音耳機X6 備4種聲效變化
今日
ROYHPS全新六單元旗艦級調音耳機X6 備4種聲效變化
Dyson第二代智能燈 叫你起床
2020/05/23
Dyson第二代智能燈 叫你起床
Dyson旗艦體驗店 已進駐圓方
2020/05/23
Dyson旗艦體驗店 已進駐圓方
居家防疫小良伴
2020/05/02
居家防疫小良伴
推介2：The Pure空氣清淨機 獨家整流翼技術 高速過濾大量空氣
2020/04/18
推介2：The Pure空氣清淨機 獨家整流翼技術 高速過濾大量空氣
消費資訊 耳機 英國 影音器材

上一篇文章

香港專業驗樓學會 發表最新「驗樓單位瑕疵表」

下一篇文章

ROYHPS全新六單元旗艦級調音耳機X6 備4種聲效變化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

拓人才機遇穩大局 港受考驗歷史可鑑
拓人才機遇穩大局 港受考驗歷史可鑑
國情知聞 - 6億人月入千元 李克強怎辦？
6億人月入千元 李克強怎辦？