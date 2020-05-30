逆境求生 傳統行業須「宅化」轉型

新冠肺炎疫情肆虐，全球多國先後採取封城禁足隔離政策，鼓勵甚至勒令居民如非「必要緊急」，避免出門和聚會。人們迫不得已留在家中，工作、學習、購物和娛樂等日常活動，通通轉移到網上進行，促使「宅經濟」（Stay-at-Home Economy）逆市抬頭，甚至帶動實體經濟「宅化」轉型求存，為疫情過後的經濟發展方向帶來啟示。

宅消費宅娛樂 受惠疫市好景

宅經濟的「宅」字，源自日語的「御宅」，近年演變成形容喜愛留家足不出戶的人。現今互聯網蓬勃發展，為消費者提供更方便快捷的消費模式和環境，使他們更多「宅」在家中消費，而帶來新的商機，是之為「宅經濟」。

新冠肺炎爆發，多地民眾需要居家抗疫，刺激了「宅經濟」發展。其中一個受益行業是網上購物平台，大眾在網上購買日用品和食物，再直接送貨到家門的需求急升。美國網購平台龍頭亞馬遜，為了應付大量定單，自3月中以來增聘約10萬名工人，並計劃再新增7.5萬個職位。

大型活動停辦 展覽實則「虛」之

煲劇打機成為疫情下大眾的解悶良方，影音串流平台和遊戲業亦成為贏家。有媒體分析全球遊戲市場數據，發現在3月16日至22日一周內，全球售出430萬個遊戲，按周增長63%。

另一邊廂，疫情持續對實體經濟的傳統行業帶來衝擊，不少行業要停工，或因為少人外出消費，生意大受打擊，被迫增強數碼競爭力，加速「宅化」轉型。

聚集人群的大型活動容易散播病毒，全球多地絕大多數的大型活動，例如演唱會、體育賽事、國際會議，紛紛取消或延期，展覽業首當其衝。國際展覽業協會估計，由於至第二季末全球展覽活動未有如期舉行，展覽業損失直接經濟產值816億歐元（約6,870億港元）。

體育結合電競 創觀賞體驗

疫情促成商界接受實體展覽「宅化」轉型至虛擬展覽。今年科學園及數碼港的年度職業博覽均改為於網上舉行，從網頁可見這種「宅化」極力將虛實結合，以及保留實體展覽互動的功能。網頁模擬展覽場地的模樣，求職者經大廳進入不同主題的分廳，便可看到企業經官方平台開設的虛擬攤位，每個攤位列出公司簡介和職位空缺詳情。求職者可上載履歷、拍片自我介紹，亦可透過互動聊天室及視像會面功能，以群組或一對一方式直接與僱主交流。

上述兩個園區均是採用美國初創企業vFAIRS的服務。該公司協助企業、展覽業界和大學，舉辦各類虛擬會議、展覽和開放日，並提供多媒體虛擬攤位、實時問答網上研討會和多種參展者溝通工具，以增加互動。

另一個「宅化」求變的行業是體育界。全球體壇因疫情而停擺，賽事通通取消，體育頻道收視急跌，觀眾流走至其他「宅娛樂」平台。體育聯會和隊伍遂將目光投向電競，改由球星在相應項目的電競遊戲中一決高下，其中英甲球隊奧連特更在四天內便籌辦虛擬版世冠盃。

現實球隊及球員在虛擬世界鬥一番，為既有球迷帶來新鮮感之餘，亦可開拓新的觀眾群組。像英超舉辦首屆電競邀請賽，20支英超球隊共同作賽，於4月底上演的決賽於網上便至少有285萬人次觀看，當中近247萬次來自傳統電競直播平台Twitch。部分職業運動員更會在遊戲內，與普通素人玩家隔空競賽，提高了職業選手與普通觀眾的互動。

疫症加速「宅化」 上策保競爭力

從以上例子看來，實體經濟為適應疫情而「宅化」，仍需保持一定實體和真人互動的元素。長遠來說，在疫情過後如何將「宅化」與原有經營模式結合，轉化為長期效益，是各行業需思考的事項，難一概而論。

以展覽業為例，成功透過虛擬展覽突破地域限制，吸引更多來自不同地區的人參與。去年科學園的職業博覽全日錄得1.3萬入場人次，今年改為虛擬形式並延長開放，首日開始不久已吸引逾3萬瀏覽量，一星期後累積4萬訪客人次及20萬瀏覽量，收到來自全球共1.2萬份履歷。今年部分參展企業收到的履歷中，有約三、四成來自海外求職者，有助覓得理想人才和走向國際化。

科學園表示，未來會考慮實體及網上雙綫並行。嘗過虛擬展覽的好處，希望更多人參展、擴大展覽規模的主辦單位，下屆自然增添更多網上元素，連繫未能親身前往現場的買家或業界人士。

突如其來的新冠肺炎疫情，至今仍看不見盡頭。可以肯定的是，不論是「宅經濟」行業還是傳統行業，只有善用數碼科技快速應變、保持競爭力的企業，才可在疫情完結後繼續立足。

▲ 由於新冠肺炎的爆發，多地民眾不能或不願意出門，刺激了「宅經濟」發展，令網購平台、影音串流平台和遊戲業成為大贏家。（資料圖片）