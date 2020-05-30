政策倡議好武功 戴着腳鐐起舞

看過《垃圾圍城》、《塑料王國》這兩部紀錄片，一定讚歎導演王久良的能量。

他的影片不單感動觀眾，還撼動中央，促使北京斥資上百億元整治周邊數百座違規堆填區，並且收緊了國家的洋垃圾進口政策，改變全球垃圾貿易的格局。王久良並非官二代、也沒靠山，連大學都沒唸完，卻在中國體制下贏得這張亮麗的成績單，殊不簡單。

《塑料王國》促京 整治堆填區

這兩部網絡熱播的影片，一度成為敏感詞。筆者2017年初看了《塑料王國》，正要向環保圈推介，沒想到幾天後重訪網頁彈出「404」頁面。王久良倒懂得自我調適，在微博說：「人類的苦難在等待，等待受屈辱的人凱旋。」

在中國做政策倡議，如同戴着腳鐐起舞，要跳得優雅並不易，絆個人仰馬翻者大有人在。有次跟內地老政協談政策游說，對方劈頭就說：「『游說』是挑動政府的西方詞彙，說不得」，顛覆了我們對倡議的想像。曾幾何時，香港人享有兩制的保障，無論環保團體抑或傳媒，就污染企業口誅筆伐，對失德官員進行監督，天經地義。

國企瘋狂開礦 發揮「權力傲慢」

佩服王久良，磨劍數載，以最擅長的影像力量，記錄國企及地方既得利益瘋狂開礦，把神州國土挖個稀巴爛，然後蓋起一座又一座爛尾高樓的惡行。「很多的高樓，無非是個道具……一個局，一場圍獵國民財富的局。」並激動慨歎：「一邊是一個爛尾的城市，而另一邊是早已破碎的山河。」

他提到遼寧某大型鋼鐵礦山國企，從五百米高空看下去，看不盡開採下遭蹂躪的大地，感受到「權力的傲慢」。「這裏的一草一木，只有他們才支配的權力；你無權干涉，哪怕你世代居於此。」在山下探問村民可有賠償，對方一臉茫然反問：「甚麼賠償呀？這本來就是國家的，他們怎麼辦就怎麼辦。」王久良說：「我真的聽出那種無奈。」（Youtube輸入「王久良：有關中國大地的20張照片」，可重溫未被刪除的內容）

我是等着王導這部新作，以影像劍指中國發展下，藏的污納的垢。他說過：「如果有人說也是經濟發展的必然結果，我會說，那麼我想那真的是我們需要的嗎？我們需要是潔淨的空氣、清新的水源、安全的食物，暖暖的陽光。這應該是幸福生活的基礎，最基本的權利。」他還說過：「如果孩子沒希望，世界真的沒希望了。」

質疑抗爭精神 方對得住良心

我不知道王久良如何練就出這身倡議的好武功，但他說過的幾段話，還是很好的啟示和提醒：

•首先是建立起一個質疑和抗爭的精神，發揮你的所長，在你的行當裏去參與這個社會的改良。也許在某些體制裏的人會說：「抱歉，我暫時甚麼都不能幹」，那我也說一句：「那就請你暫時不要作惡。」

•一則古老的寓言：「有一天，真理和謊言正在井裏一起洗澡，突然間，謊言快速爬出井口穿上真理的衣服逃走了……從此，赤裸的真理難以尋見，而披蓋真理外衣的謊言卻隨處可見。」

•拒絕與魔鬼交易，拒絕閹割與自我閹割，拒絕出賣靈魂與尊嚴！

•魯訊確實說過：能做事的做事，能發聲的發聲。

總的說，做人先要做個對得住良心的人，不能對流失中的社會價值無感；既使不能對抗不公，也不要作惡。

對未來，要抱有希望，為公義、為香港的永續發展共同奮鬥。期待不久的將來，可以免於枷鎖，盡情起舞。