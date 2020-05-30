拓人才機遇穩大局 港受考驗歷史可鑑

全國人大前日高票通過港區國安法草案，總理李克強強調是要確保一國兩制行穩致遠，惟條文細節、實施時間尚未公布，西方政府早已頻頻放聲施壓。如本報昨日報道，近期移民查詢「爆升」，恐加快去年社會亂局造成的人才流失。港府尤要警惕，短期盡快釋除大眾疑慮，長遠做好醫療、經濟、教育三大範疇，挽留老、青、幼三代。

續領BNO求保險 移居台灣新高

英國外相藍韜文日前聲言，可能放寬對BNO持有人的限制，免簽證留英限期由半年增至一年，並稱相關人士不止可以申請工作或讀書，此舉會提供成為公民的路徑。但不少商界人士指出，以英國的老練狡猾，說來好聽，具體條件並未說明，但相信港人實際權衡利害後，有意及能取正式居英權的數字不會多。

話雖如此，但對不少1997年前出生的港人來說，BNO一度是可有可無的旅行證件，流通量維持約15萬本，反修例運動去年底卻將數字一舉推至逾31萬；港區國安法近日再令BNO躍為網絡搜尋器榜首，找誰副簽申請、怎樣報失舊證不一而足，只求買個保險。

受坊間不少極端言論所嚇，愈來愈多港人赴外生活或讓子女放洋，連過去冷門的馬來西亞、泰國都備受青睞。去年下半年，申請「良民證」以便移民的港人，按年急增約6成至2.3萬；移居台灣者全年升逾4成至5,858人新高，迄今升勢未止。

港府高官早已指出，99.9%市民不會受港區國安法影響，生活、投資能依舊，新法有助社會撥亂反正。最新民調反映62%非民主派人士支持立法，港府應竭力向仍有疑慮者解說，如新加入危害國家安全「活動」的字眼，會否令涵蓋範圍擴大，再盡快向各界釐清刑責追溯權、檢控審訊地及傳媒界限等未知詳情，遏制西方爭逐本地人才的謀算。

改善醫教振經濟 把握區內機遇

縱觀歷史，84年《中英聯合聲明》簽署、89年天安門事件以及97年香港回歸國家前後，本地都曾出現大規模移民潮，20年間多達70萬港人移民，僅加拿大已佔約30萬，但最後證明他們錯過了中港急速發展，終促成大量生活、發展不順的港僑回流。

要遏止新一波人才離港潮，政府要聚焦搞好醫療、教育及經濟，改善不同年齡層最關注的生活範疇，讓長者老有所「醫」，兒童能學有所成，每每手握去留決定權的中生代，則要自己和我城俱有良好環球競爭力，可憑打拼爭取更好生活。

事實上，港區國安法拍板前，MSCI本周已離棄老搭檔新加坡，改與港交所大推期貨期權產品，正是商界對本港金融地位毫無保留的信心一票。港府今後要跟北京緊密溝通，官員須直接解畫，釋除公眾疑慮，穩住民心和人才，甚至因應創科人才匱乏，鼓勵更多港僑和後代回流，一起把握區內發展機遇。

責任編輯：陳靜芬