紐約市首階段復工 有何限制？ 國際版 2020/05/30 分享： 紐約市擬在6月第一周或第二周進行第一階段復工，首批可復工行業為建造業、製造業、批發零售業等，預計屆時有20萬至40萬人復工。 首階段復工後，會有更多零售商店可重新營業，包括服裝店、家具店等，但只限於提供 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 紐約市擬下周復工 料涉20萬至40萬人 今日 紐約市擬下周復工 料涉20萬至40萬人 日解除緊急狀態 東京福岡疫情反彈 今日 日解除緊急狀態 東京福岡疫情反彈 酒店料下月復業 塞浦路斯奇招吸客 今日 酒店料下月復業 塞浦路斯奇招吸客 全球1周70萬人確診 南美重災 今日 全球1周70萬人確診 南美重災 最新專欄文章 更多 NBA覓場地 為何看中迪士尼？ 2020/05/29 NBA覓場地 為何看中迪士尼？ 美派錢 民眾使錢用途令人震驚？ 2020/05/28 美派錢 民眾使錢用途令人震驚？ 疫苗提升免疫反應 激發中和抗體 2020/05/27 疫苗提升免疫反應 激發中和抗體 迎旅客振經濟 歐洲怎部署？ 2020/05/27 迎旅客振經濟 歐洲怎部署？ 特拒公開戴口罩 官員怎解畫？ 2020/05/26 特拒公開戴口罩 官員怎解畫？ 疫情 新冠肺炎疫情 口罩 零售 服務 行業 紐約 家具 建造 批發 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入