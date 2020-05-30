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紐約市首階段復工 有何限制？

國際版 2020/05/30

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紐約市擬在6月第一周或第二周進行第一階段復工，首批可復工行業為建造業、製造業、批發零售業等，預計屆時有20萬至40萬人復工。

首階段復工後，會有更多零售商店可重新營業，包括服裝店、家具店等，但只限於提供

...

欄名 : 知識庫

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