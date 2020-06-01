Netflix 能落地嗎？

Netflix在內地一般稱作奈飛，就如其他名聲在外但未正式進入中國的產品或服務一樣，中國網民只能通過「其他」途徑去看它的節目。最粗暴的方式，是個別小型網站上自行盜播（於是一般是繁體字幕）。

口碑那麼好，串流媒體又是大勢所趨，那Netflix會進中國市場嗎？之前聽到腳步聲，它們的亞洲數據及營收增長快速，但看到Netflix高層最近的講法，東亞方面似乎暫時只主力推韓國、日本和台灣市場。

也不是沒有中國內地拍的作品上綫，以它們平台的習慣，是自主製作、外判或外購都有。早到二○一七年，它就引入過中國的網劇《白夜追凶》，劇集在內地口碑不錯，不過若拿到國際就只算中規中矩。但此新聞在內地是當大喜訊來報，說中國高質劇集進軍國際，吹捧成文化輸出。另外，後來有外購的國產作品，如美食紀錄片《風味原產地：潮汕》。

前兩年較落力開發華語市場，先面向台灣、香港和海外華人，中文劇情片為台灣拍的《罪夢者》、《極道千金》和《彼岸之嫁》（大馬合作）。聲勢和創意，沒南韓的《屍戰朝鮮》那麼有聲有色。

那麼，Netflix落地中國有甚麼難度？製作方面，要有在地化，但又能發揮大創意，這個相當考人（日本的就不太成功）。中國都有武打、宮闈片傳統，但像《屍戰朝鮮》這種題材及畫面，不可能在內地實現。而更具衝擊力更大膽的內容，向來才是Netflix賣點。對於外國媒體想在中國落地，所需要的批文、審查監管更不能想像。

另外是中國本土原有的串流媒體平台，利益分配難以擺平。愛奇藝、優酷、騰訊視頻等，可以說也正在做類似模式，都有自主製作劇集，收費方式不一。不過，對海外推廣而言，它們都樂意把自己說成為中國版的Netflix。