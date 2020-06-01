5歲以上宜選飲低脂奶

「我想請教你，小孩不宜飲用低脂奶嗎？」靜雯有兩個分別8歲及5歲的兒子，她說：「跟你減磅以來，我一直都飲用低脂奶，但婆婆卻說低脂奶並非『鮮牛奶』，說小孩子應飲用鮮牛奶，昨天她還買了半打玻璃樽鮮奶來我家，但我知道鮮奶即全脂奶……」

我大概猜到那是大家對「鮮牛奶」與「牛奶飲品」的定義所產生的疑慮。

我解釋：「全脂奶類熱量及脂肪高，尤其飽和脂肪高，會增加肥胖及高膽固醇等心血管問題的風險；其實對於5歲或以上的孩子以及成年人，都建議選擇低脂奶品類，包括低脂奶、低脂芝士、低脂乳酪等。」

根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，「牛奶」所含奶脂不得少於3.25%，除奶脂外，當中的奶類固體含量亦不少於8.5%；「牛奶飲品」則指將流質奶脂與奶粉、奶固體等合成的飲品，可含食物添加劑或其他成分，當中奶脂含量不得少於0.1%。

基於這項規例，「低脂奶」、「脫脂奶」因脂肪被除去；添加鈣質、維他命A、D等營養素的「高鈣奶」，因含添加成分，兩者皆只可稱為「牛奶飲品」。只有成分未經改變的鮮牛奶，亦即全脂奶，才可稱為「牛奶」。事實上，低脂或脫脂奶並非所謂「假牛奶」或無營養價值，它們所含的蛋白質、碳水化合物、鈣質等營養素與全脂奶並無差異，反而脂肪量更低，而且加工過程會加入維他命A、D等脂溶性維他命，可彌補脂肪減少後的營養流失，營養成分更均衡。

如想選擇不含添加乳化劑、穩定劑等成分的牛奶飲品，可從產品所列出的成分，看看有否出現這些添加劑的字眼。

我強調：「即使是過瘦需增磅的孩子，都不應以全脂奶去谷肥他們，高脂肪食物反會令孩子感覺飽滯甚至肚瀉，無助增磅；相反，宜每日飲用兩至三杯低脂奶，以增加整體蛋白質及熱量的攝取。」

（編按：讀者如欲了解更多關於牛奶貯存的知識，請【按此】。）