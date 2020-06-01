  • 29°C
香港時間 : 2020601日 (一) 03:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

限聚令下無阻環保熱心

義 工 龍鼓灘執走47袋垃圾

副刊版 2020/06/01

分享：

限聚令下，日常聚會只許8人，但亦無阻一群熱心到港九各區執垃圾義工的決心。在非假期的日子，到屯門龍鼓灘執垃圾，為沙灘做大清潔，3小時的清潔大行動，一共執到47袋垃圾，認真唔少嘢，龍鼓灘又可以回復乾淨的面

...

欄名 : 防疫訊

最新專欄文章 更多

19 歲日本泳手抗癌康復後 首度不戴假髮示人勉勵大家
2020/05/30
19 歲日本泳手抗癌康復後 首度不戴假髮示人勉勵大家
NHK頻道WORLD-JAPAN 免費睇繁中字幕旅遊飲食節目
2020/05/30
NHK頻道WORLD-JAPAN 免費睇繁中字幕旅遊飲食節目
樂施會網上音樂籌款 助弱勢抗疫
2020/05/29
樂施會網上音樂籌款 助弱勢抗疫
限聚令下髮型屋生意跌剩1成 推上門親子理髮班救亡
2020/05/28
限聚令下髮型屋生意跌剩1成 推上門親子理髮班救亡
疫下英防自殺網課需求增 3S助自毀者走出鬼門關
2020/05/25
疫下英防自殺網課需求增 3S助自毀者走出鬼門關
疫情 香港 屯門 退休 限聚令 大自然 美容 行山 義工 龍鼓灘

上一篇文章

堅持居家訓練不放棄 家長：自閉兒不是孤單的

下一篇文章

吳錫輝弘揚飲食文化 不做孤獨美食家
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

亂局多亂象 港須煞停恐慌謠言
亂局多亂象 港須煞停恐慌謠言
專家樓論 - 私人住宅 動工量超少
私人住宅 動工量超少