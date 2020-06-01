限聚令下，日常聚會只許8人，但亦無阻一群熱心到港九各區執垃圾義工的決心。在非假期的日子，到屯門龍鼓灘執垃圾，為沙灘做大清潔，3小時的清潔大行動，一共執到47袋垃圾，認真唔少嘢，龍鼓灘又可以回復乾淨的面

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