限聚令下無阻環保熱心 義 工 龍鼓灘執走47袋垃圾 副刊版 2020/06/01 分享： 限聚令下，日常聚會只許8人，但亦無阻一群熱心到港九各區執垃圾義工的決心。在非假期的日子，到屯門龍鼓灘執垃圾，為沙灘做大清潔，3小時的清潔大行動，一共執到47袋垃圾，認真唔少嘢，龍鼓灘又可以回復乾淨的面 ... 欄名 : 防疫訊 最新專欄文章 更多 19 歲日本泳手抗癌康復後 首度不戴假髮示人勉勵大家 2020/05/30 19 歲日本泳手抗癌康復後 首度不戴假髮示人勉勵大家 NHK頻道WORLD-JAPAN 免費睇繁中字幕旅遊飲食節目 2020/05/30 NHK頻道WORLD-JAPAN 免費睇繁中字幕旅遊飲食節目 樂施會網上音樂籌款 助弱勢抗疫 2020/05/29 樂施會網上音樂籌款 助弱勢抗疫 限聚令下髮型屋生意跌剩1成 推上門親子理髮班救亡 2020/05/28 限聚令下髮型屋生意跌剩1成 推上門親子理髮班救亡 疫下英防自殺網課需求增 3S助自毀者走出鬼門關 2020/05/25 疫下英防自殺網課需求增 3S助自毀者走出鬼門關 疫情 香港 屯門 退休 限聚令 大自然 美容 行山 義工 龍鼓灘 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入