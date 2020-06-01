亂拋口罩垃圾蟲 政府出招勿縱容

口罩在新冠疫情下成為生活必需品，惟部分港人欠缺公德心，以致本地海岸及郊野公園等地點充斥口罩垃圾。外地已加重相關罰則，阻嚇垃圾蟲。

外國增罰款 科技打擊劣行

環保組織「海洋亞洲」（Oceans Asia）表示，在本港南丫島索罟灣執拾大批口罩等垃圾，單是在一段100米的海岸便拾到近70個口罩。除海岸多了不當棄置的口罩，本地山路及郊野公園近期亦湧現大批垃圾口罩，市區亦然。

口罩隨處扔棄，令播毒風險大增。港大4月公布的研究指，新冠病毒可在外科口罩外層存活長達7日。換言之，市民貪一時方便，隨時連累他人，首當其衝的便是清潔工人。

因此妥善處置口罩尤為重要，但本港現時除了醫院及隔離中心的廢棄口罩會被視為醫療廢物，焚化處理外，一般市民用過的口罩則僅被要求放入有蓋垃圾桶，再送到堆填區。泰國曼谷市政府今年3月起在當地多處擺放173個橙色垃圾桶，專門收集廢棄口罩，再送到焚化爐處理。

外國對缺德人士隨地扔棄口罩的行為加重罰則。例如美國紐約州約克敦已加強執法，打擊隨處扔棄口罩及手套的人士，初犯罰款翻倍至1,000美元。

阿聯酋阿布扎比警方亦加強打擊司機在道路上扔棄口罩，除可被罰款1,000迪拉姆（2,110港元），亦會被扣分。

台灣屏東縣環保局更利用科技打擊此類行為，當局在棄置垃圾熱點安裝隱蔽監控系統，今年4月首次針對亂扔口罩人士罰款6,000新台幣。

此外，當地更呼籲全民檢舉，若能提供清晰的違規照片或影片，一經核實並對違規者處以罰款後，舉報者可獲罰款1成作獎金。

危害公共衞生 應加強執法

外國亦有人嘗試以羞辱法喚醒人們的公德心，例如紐約州議員Michael Reilly在Twitter上發帖譴責隨處棄置口罩及手套的人士麻煩到清潔工人、直稱他們為「污糟豬」（pigs）。Instagram上的英國攝影師Dan Giannopoulos亦拍攝多張道路上口罩的照片，拼湊成一件藝術作品，批評亂拋垃圾的國民自私。

港府早前為全民派銅芯抗疫口罩，或可減少外科口罩使用量，從而間接減少胡亂扔棄口罩的問題。立法會議員鍾國斌接受傳媒採訪時表示，假設全港市民2個月不戴一次性口罩，理論上可少用3億至4億個口罩。

在疫情持續下，大家需正視不當棄置口罩的問題，港府應考慮加重罰則及加強執法，絕不可縱容部分缺德人士危害公共衞生。

▲ 亂拋口罩人見人憎，更有可能傳播病毒，市民應該妥善處置廢棄口罩。（資料圖片）