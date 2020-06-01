旅業名牌優惠大行動 貼地谷復甦

在反修例風暴及新冠肺炎疫情的雙重打擊下，旅遊業及零售業的生意跌至谷底，有旅行社結業已非新聞，大品牌也在苦撑，特區政府、香港旅遊發展局及業界均在苦思對策，務求釜底抽薪，加快復甦步伐。

倡名牌減價離地？ 市場說了算

我也多次撰文及在立法會提出各種建議，包括推出消費券及舉辦全港減價黃金周等等。上周一（5月25日），我在立法會經濟發展事務委員會會議上再次提出，建議全港名牌名店一起大減價，吸引旅客，刺激消費。豈料引起傳媒批評，有媒體直指我的建議「相當離地」。

離不離地，市場說了算。先不提如何吸引外地旅客，名牌名店大減價對消費者從來也有吸引力。其實在疫情蹂躪數月後，很多商場、百貨公司、名店已經推出各種減價、優惠，這周末我辦公室的女同事們就在熱烈討論各家品牌的大減價情報，也有人趁大減價去「血拼」，買個滿載而歸。難道這些消費行為也是離地的？

其實我這建議來自一位女銀行家，她有感去年反修例風暴打擊本港經濟，於是向我建議名牌大減價。她認為光顧名店的都是收入高、消費能力強的一群，鼓勵他們消費自然對經濟有利。

港過分依賴自由行 不能不變

再者，巴黎倫敦米蘭羅馬、東京上海香港新加城，全球有哪個大都市不是商場名店林立的？名牌名店配套高檔餐飲，向來都是發展旅遊業、吸引高消費旅客不可或缺的。以往香港過分依賴「自由行」，旅客人次超多，可是客源單一，大量「自由行」旅客只是來買奶粉尿片，雖然興旺了藥房業，卻沒造就多少高端消費，內地旅客太多也引起港人反感。

如今「自由行」無復當年勇，香港應該把目光放在其他潛力項目，例如會議展覽及獎勵旅遊業（MICE，即會議Meeting、獎勵旅遊Incentive、大會Convention、及展覽Exhibition4部分），因為大型展覽、國際會議能帶來大批高端商務旅客，他們的消費力自然比「自由行」強及全面，若能配合酒店優惠、名店減價、高檔餐飲，旅遊業零售業都有生機。

旅發局牽頭 免業界各自為政

不過，業界各自為政，各自推出零碎優惠的話，不能發揮協同效應（synergy）。我的建議是要「做大佢」，由旅發局牽頭、統籌，動員全港旅遊業、酒店業、餐飲業，還有名牌名店，在指定期間手牽手一起做的big band operation，屆時旅客來港，自然也會買手信、精品，或會跟隨自己的喜好有其他消費，雪球滾得大，經濟自然有起色。

誠然，要刺激消費，挽救旅遊業，可以有很多方法。上述建議只是其中一項，並不離地，但是要建基於至少兩項因素，才能成事：

挽旅業兩關鍵 疫情黑暴受控

一、不單香港疫情要受控，亞洲鄰近國家地區的疫情都要受控才可。

早前，「澳洲和新西蘭」、「立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞」先後宣布互開邊界，建立「旅遊氣泡」（travel bubbles），容許人民在對方境內旅遊，但不向其他國家開放，被視為疫情下的旅遊業新展望。旅發局的《2020/2021年度工作計劃簡報》也計劃推動「旅遊氣泡」，希望能與鄰近疫情受控的城市合作，互惠互利。

二、不單疫情要受控，黑暴也要受控才可。若黑暴持續，社會不安寧，市面不安全，即使名店做更大折扣，市民不敢上街，旅客不敢來港，一切也是空談。因此，全國人民代表大會通過「港版國安法」的決定，至為關鍵。

▲ 旅發局應牽頭「做大佢」，動員全港旅遊業、酒店業、餐飲名店在指定期間一起做 big band operation，刺激消費。（資料圖片）