三星推金融借記卡 與Samsung Pay同步 行政人員版 2020/06/01 分享： 近日三星宣布推出金融借記卡Samsung Money，並即將於美國推出。 三星表示，Samsung Money採用SoFi技術，並結合Mastercard扣帳卡和現金管理帳戶功能，用戶可在Samsung ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 印度網紅惡搞風波 Google刪800萬負評 今日 印度網紅惡搞風波 Google刪800萬負評 Outlook語音助理 可安排日程處理電郵 2020/05/29 Outlook語音助理 可安排日程處理電郵 美檢察長控Google 非法追蹤用戶定位 2020/05/29 美檢察長控Google 非法追蹤用戶定位 《哈利波特》作者新書 綫上發布免費閱讀 2020/05/28 《哈利波特》作者新書 綫上發布免費閱讀 疑自動刪內地敏感詞 YouTube：系統錯誤所致 2020/05/28 疑自動刪內地敏感詞 YouTube：系統錯誤所致 金融 Samsung 信用卡 Samsung Pay 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入