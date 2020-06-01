印度網紅惡搞風波 Google刪800萬負評 行政人員版 2020/06/01 分享： Google再捲入審查醜聞！TikTok（內地稱抖音）在印度Google Play商店原本跌至僅1.2星評分，Google隨即刪除數百萬條用戶負面評論，令TikTok評分瞬間跳升至4.4星評分，據外媒 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星推金融借記卡 與Samsung Pay同步 今日 三星推金融借記卡 與Samsung Pay同步 Outlook語音助理 可安排日程處理電郵 2020/05/29 Outlook語音助理 可安排日程處理電郵 美檢察長控Google 非法追蹤用戶定位 2020/05/29 美檢察長控Google 非法追蹤用戶定位 《哈利波特》作者新書 綫上發布免費閱讀 2020/05/28 《哈利波特》作者新書 綫上發布免費閱讀 疑自動刪內地敏感詞 YouTube：系統錯誤所致 2020/05/28 疑自動刪內地敏感詞 YouTube：系統錯誤所致 Google 印度 網紅 醜聞 抖音 Google Play 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入