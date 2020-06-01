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印度網紅惡搞風波 Google刪800萬負評

行政人員版 2020/06/01

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Google再捲入審查醜聞！TikTok（內地稱抖音）在印度Google Play商店原本跌至僅1.2星評分，Google隨即刪除數百萬條用戶負面評論，令TikTok評分瞬間跳升至4.4星評分，據外媒

...

欄名 : 科技新知

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