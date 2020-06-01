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為收件者一家祈禱 送貨司機送暖獲讚

行政人員版 2020/06/01

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新冠肺炎波及全球，美國死亡人數於5月27日突破10萬大關，全美確診病例超過170萬宗。人人居家防疫，添置日常用品，亦轉用更方便的網購服務。早前美國有個家庭於亞馬遜（Amazon）下單後，發現送貨司機竟

...

欄名 : Good Job Insight

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