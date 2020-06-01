為收件者一家祈禱 送貨司機送暖獲讚 行政人員版 2020/06/01 分享： 新冠肺炎波及全球，美國死亡人數於5月27日突破10萬大關，全美確診病例超過170萬宗。人人居家防疫，添置日常用品，亦轉用更方便的網購服務。早前美國有個家庭於亞馬遜（Amazon）下單後，發現送貨司機竟 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 前御廚化身KOL 爆英王室飲食習慣 2020/05/29 前御廚化身KOL 爆英王室飲食習慣 Google辦公室擬7月重開 惟多數員工續在家工作 2020/05/28 Google辦公室擬7月重開 惟多數員工續在家工作 紐總理倡4天工作 促進消費加快復甦 2020/05/27 紐總理倡4天工作 促進消費加快復甦 芬蘭「全民基本收入」 提升國民心理健康 2020/05/26 芬蘭「全民基本收入」 提升國民心理健康 fb擬實施5成員工 永久在家工作 2020/05/25 fb擬實施5成員工 永久在家工作 疫情 新冠肺炎 美國 肺炎 服務 Facebook 網上購物 司機 Amazon 愛達荷 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入