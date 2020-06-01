中美博弈「外圍賽」 港府早有準備 美放售港洋房 恐被中方報復？ 政治版 2020/06/01 分享： 「中美打主場賽，在香港打外圍賽！」中美兩大巨人博弈，香港始終難逃捲入被制裁風波。港府消息指，中方和港府對於美方的制裁，早做了應對大風波的準備，最緊要是沉着應對，處變不驚。 身兼港澳領導小組組長的國務院副 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 港區國安法 人大報告增「加快推進立法」 今日 港區國安法 人大報告增「加快推進立法」 最新專欄文章 更多 美威脅撤特殊待遇 中央港府怎評估？ 2020/05/29 美威脅撤特殊待遇 中央港府怎評估？ 美倘出手制裁 對港衝擊有多大？ 2020/05/28 美倘出手制裁 對港衝擊有多大？ 國歌法今二讀 港區國安法前哨戰 2020/05/27 國歌法今二讀 港區國安法前哨戰 京挺港解深層次問題 提供土地？ 2020/05/26 京挺港解深層次問題 提供土地？ 京在港設國安機構 如港英「政治部」？ 2020/05/25 京在港設國安機構 如港英「政治部」？ 政治 港區國安法 貿易戰 特朗普 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入