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中美博弈「外圍賽」 港府早有準備

美放售港洋房 恐被中方報復？

政治版 2020/06/01

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「中美打主場賽，在香港打外圍賽！」中美兩大巨人博弈，香港始終難逃捲入被制裁風波。港府消息指，中方和港府對於美方的制裁，早做了應對大風波的準備，最緊要是沉着應對，處變不驚。

身兼港澳領導小組組長的國務院副

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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