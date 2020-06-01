亂局多亂象 港須煞停恐慌謠言

續領了BNO？兌了外幣？已開離岸戶口嗎？這是近期朋友圈及通訊群組的熱門話題。美國決定就港區國安法啟動取消香港特殊待遇的程序後，有部分港人頓成熱鍋螞蟻，其實此時此刻絕不能自亂陣腳，要沉着應對。金融中心的暢順運作仰賴市場，尤其公眾的信心，港府須致力即時戳破任何失實謠傳，長遠要為波譎雲詭的中美關係做最好的準備，確保香港繼續蓬勃發展。

全國人大通過設立港區國安法後，美國總統特朗普隨即宣布展開取消香港特殊待遇和單獨關稅區地位的程序，惟細節欠奉，路透社形容記者會雷聲大雨點小。危言聳聽者卻趁機煽起恐慌，令個別兌換店外幣現鈔短缺，也有快遞公司門外排起寄護照表格的長龍。

沉着應對美制裁 穩信心謀對策

面對別有用心者散播恐慌，金管局和財政司司長陳茂波已先後澄清，不需要也無計劃改變自主實行的聯滙制度，斷然否認將實施外滙管制，強調4,400億美元的外滙儲備達貨幣基礎兩倍以上，兼「有國家作為後盾」。

華府過去曾限制伊朗、北韓等極少數國家的美元清算和兌換，但香港高踞世界外滙交易第4位，特朗普要祭出相類措施來動搖聯滙，只會變成「七傷拳」，反削弱美元國際地位，挫傷駐港多年的美資機構，無助11月爭取連任，也會招來國際社會的不滿。港滙昨天極為貼近7.75強方兌換保證水平，印證了市場對聯滙的信心絲毫未退。

即使最終喪失美國的獨立關稅待遇，香港只有不足0.1%出口貨值供美，仍能盡快調整轉向其他零關稅市場，暫時實際影響有限。一旦本地高科技轉型、轉口貿易地位因關稅制裁受任何影響，港人的感受肯定會比內地大，反倒突出特朗普制華時滿口仁義道德的偽善。

中美博弈必牽連 港藉優勢拆招

開埠以來，香港百多年間於列強環伺下靈活走位，不斷轉型，先後靠對華貿易、成衣玩具製造和金融服務業茁壯發展。今天中美關係風雨飄搖，特朗普藉反華情緒，推動兩國脫鈎爭取選票，無論是否有港區國安法，香港早難獨善其身，反應要利用制度和發展優勢，作最好準備，甚至最壞打算。

華府研究禁止中概股在美上市，港交所迎接京東、網易、拼多多等來港，應做好企業不同投票權的架構諮詢，釋除財金巨擘如美資貝萊德的疑慮。美國意圖收緊中國留學生簽證，香港大專院校又能否收歸門下，為本地創科帶來助力，又或繼續當跳板協助到其他國際名校讀書或研究？

港府在中美激烈對弈下，須根絕任何不實言論，即時澄清闢謠，且思考怎善用金融、教育等範疇的優勢，應對挑戰，防患未然。

責任編輯：李青